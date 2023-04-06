У Кишиневі порадили дещо перечитати Захаровій, якій привиділась "цензура" в Молдові

Міністерство закордонних справ Молдови в четвер відповіло на заяви речниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової, яка закидає молдовській владі цензуру, тотальний контроль і пригнічення опозиції.

Про це йдеться в коментарі відомства, що є в розпорядженні "Європейської правди".

На брифінгу в середу Захарова згадала про Копенгагенські критерії вступу до ЄС і риторично спитала, як вони співвідносяться із тим, що "країною керує людина з румунським паспортом", "закриваються ЗМІ, блокується альтернативна точка зору".

У молдовському МЗС привітали той факт, що Захарова ознайомлена з Копенгагенськими критеріями, водночас назвали її заяви такими, що "не відповідають дійсності і є неприйнятними у відносинах з нашою країною".

Там нагадали, що згідно з індексом свободи преси, опублікованим міжнародною неурядовою організацією "Репортери без кордонів", Молдова посідає 40 місце, що на 49 пунктів краще, ніж у 2020 році, тоді як Російська Федерація – 155 місце зі 180 можливих.

"На додаток до Копенгагенських критеріїв, ми пропонуємо пані Захаровій перечитати російську Конституцію, яка, серед іншого, гарантує кожному свободу думки і слова, право шукати, отримувати, передавати, виробляти і поширювати інформацію будь-яким законним способом", – додали у відомстві.

МЗС Молдови окремо побажало Росії, аби ці положення "були повністю і безумовно виконані для забезпечення захисту прав і свобод в інтересах усіх громадян Російської Федерації".

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Російські представники не раз у хамській манері коментували внутрішньополітичні події в Молдові, стверджуючи, що там відбуваються антидемократичні процеси. Серед останнього, у МЗС Росії обурювались засудженням Молдовою російської агресії проти України та скасуванням "молдовської мови".

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль використовує Білорусь.