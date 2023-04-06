Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців

Президент Володимир Зеленський повернувся в Україну після візиту в Польщу і провів нараду щодо безпекової ситуації та роботи правоохоронних органів.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Весь день вже в Україні, у Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад і підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні.

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Провів нараду з головою уряду Шмигалем. Більше щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень.

Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів".

Деталі: Президент також відзначив роботу військових на фронті. Зокрема, десантників "Вісімдесятки" та бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 30-тої окремої механізованої бригади, 35-тої й 36-тої окремих бригад морської піхоти, воїнів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

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