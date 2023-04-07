Окупанти за добу випустили 258 снарядів по Херсонщині, вранці вдарили по Очакову - ОВА

За минулу добу окупанти обстріляли Херсон та область 46 разів, випустивши 258 снарядів з різних видів зброї, сьогодні зранку загарбники завдлив артилерійських та мінометних обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади.

Джерело: звіти ОВА

Херсонщина: за минулу добу по Херсонській області противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

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Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури та територію парку.

Так, вчора росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади – знову били по мирних людях. За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника.

Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.

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Нині відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по м.Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста. Двоє людей отримало поранення, один з постраждалих у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки атак додатково уточнюються.

Також зранку ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Чернігівщина: за минулу добу — 13 обстрілів, сумарно 231 вибух, Новгород-Сіверський район, ворог використовує міномети, САУ, автоматичні гранатомети, некеровані ракети, ймовірно запуск із вертольотів, скидання боєприпасів ВОГ із безпілотників.

Атака була спрямована по селу Гремʼяч, Новгород-Сіверська громада. Пошкоджено приватний будинок, автобусну зупинку, фермерське господарство, господарські будівлі, магазин, лінію електропередач. Попередньо —без жертв.

Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина: вночі під обстрілом була Середино-Будсьська громада: з території РФ з АГС та автоматичної стрілецької зброї здійснено обстріл території громади. На щастя, без наслідків.

Вчора росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька: ​​окупанти б’ють по лінії розмежування, продовжують методично нищити цивільний сектор. Знову страждають населені пункти Гуляйпільського, Оріхівського та Василівського напрямків.

За минулу добу окупанти здійснили 92 артобстріли, 6 ударів з РСЗВ, 11 атак БПЛА та 2 авіаудари. Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування: російськими снарядами частково пошкоджено квартири, розтрощено будинки, господарчі споруди, майно, автівки та сільгосптехніка.

Дніпропетровщина: вчора двічі за день російська армія била по Нікопольщині. Снаряди поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

Дані щодо наслідків уточнюються. Без жертв.

Харківщина: сьогодні зранку ворог почав обстріли м. Вовчанськ. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора вдень ворог з мінометів обстріляв с. Вовчанські Хутори. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства та приватні будинки.

З території РФ окупанти обстрілювали з мінометів с. Гур'їв Козачок Богодухівського району.

Через обстріли м. Куп'янськ вчора вдень зруйновано приватний житловий будинок.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове.

Внаслідок обстрілу с. Караїчне Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарські споруди, сталася пожежа.

У с. Василенкове Куп'янського району 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір'ї. Госпіталізований з вибуховими травмами.

В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася 56-річна жінка. Госпіталізована з вибуховими пораненнями.

Луганщина: минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кремінної.

Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Слов'янську. Зруйновані приватні будинки. Жертв серед цивільних немає.

Ворог, обстрілюючи населені пункти області, застосовував РСЗВ "Град", артилерію, міномети. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, автобаза), Костянтинівка (житловий сектор), смт Велика Новосілка (житловий сектор), с.Карлівка (Карлівське водосховище).

На Донеччині за добу — одну людину поранено.