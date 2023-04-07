Лікар Берлусконі підтвердив: політик живе з лейкемією вже деякий час

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вже деякий час хворіє на лейкемію і зараз перебуває в реанімації.

Інформацію, яку раніше поширили ЗМІ, підтвердив у четвер лікар Берлусконі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Guardian.

У середу 86-річного Берлусконі госпіталізували до міланської лікарні Сан-Раффаеле, де він проходить лікування від легеневої інфекції.

"Інфекція є частиною хронічного гематологічного захворювання, носієм якого він був протягом деякого часу: хронічної мієломоноцитарної лейкемії", - заявив лікар Берлусконі Альберто Дзангрілльо.

Він зазначив, що лейкемія не є гострою та що поточна терапевтична стратегія передбачає лікування легеневої інфекції.

У четвер джерела повідомили інформаційному агентству Ansa, що Берлусконі добре реагує на хіміотерапію і лікування легеневої інфекції. Вони розповіли про покращення стану політика в порівнянні з попереднім днем.

Пресслужба партії Берлусконі "Вперед, Італіє", яка є молодшим партнером в урядовій коаліції, повідомила, що політик зателефонував у четвер вранці партійним функціонерам, в тому числі міністру закордонних справ Антоніо Таяні.

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"Він сердечно привітав їх і порекомендував бути максимально відданими парламенту, уряду та "Вперед, Італіє", тому що "країна потребує нас", - йдеться у повідомленні партії.

Члени сім'ї Берлусконі відвідали його в госпіталі. Його син, П'єр Сільвіо Берлусконі, топ-менеджер батькової імперії Mediaset, сказав журналістам, що його батько - "лев".

Його молодший брат Паоло зазначив, що "Сільвіо знову вийде з цього сильнішим".

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, останніми роками мав кілька епізодів погіршення здоров'я.

Політик, відомий дружбою з президентом РФ, відзначився неоднозначними заявами щодо України.

У лютому, коментуючи зустріч прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, Берлусконі заявив, що він би не зустрічався із Зеленським, якби був прем’єром.

Також Берлусконі сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України, Росія б не вторглася.

В МЗС України на це заявили, що Берлусконі заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.