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Глава МЗС Туреччини після переговорів з Лавровим: війну треба якнайшвидше закінчити

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 13:01

Туреччина виступає за якнайшвидше завершення російсько-української війни на основі переговорів і готова підтримати цей процес.

Про це 7 квітня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після переговорів з російським міністром Сергєєм Лавровим в Анкарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk. 

За словами Чавушоглу, на зустрічі йшлося про регіональні питання, серед яких Україна залишається серйозною проблемою. 

"Ми заявили, що війна має бути закінчена переговорами якнайшвидше, і ми повторили, що ми, як Туреччина, готові надати найкращу підтримку (у цьому процесі. - Ред.)", - сказав Чавушоглу.

За словами міністра, Туреччина активно контактує з обома сторонами, щоб просунути діалог. 

Чавушоглу додав, що Анкара також підтримує кроки щодо продовження "зернової угоди".

"Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі", - зазначив він.

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Наприкінці березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмові з президентом РФ, у якій підтвердив необхідність "негайного припинення" війни в Україні.

Ердоган вказав Путіну на те, що Туреччина надає важливого значення "негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів", заявили в офісі турецького президента.

Теми: ТуреччинаРосіявійнаУкраїна
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