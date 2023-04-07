Глава МЗС Туреччини після переговорів з Лавровим: війну треба якнайшвидше закінчити

Туреччина виступає за якнайшвидше завершення російсько-української війни на основі переговорів і готова підтримати цей процес.

Про це 7 квітня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після переговорів з російським міністром Сергєєм Лавровим в Анкарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

За словами Чавушоглу, на зустрічі йшлося про регіональні питання, серед яких Україна залишається серйозною проблемою.

Реклама:

"Ми заявили, що війна має бути закінчена переговорами якнайшвидше, і ми повторили, що ми, як Туреччина, готові надати найкращу підтримку (у цьому процесі. - Ред.)", - сказав Чавушоглу.

За словами міністра, Туреччина активно контактує з обома сторонами, щоб просунути діалог.

Чавушоглу додав, що Анкара також підтримує кроки щодо продовження "зернової угоди".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі", - зазначив він.

Наприкінці березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмові з президентом РФ, у якій підтвердив необхідність "негайного припинення" війни в Україні.

Ердоган вказав Путіну на те, що Туреччина надає важливого значення "негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів", заявили в офісі турецького президента.