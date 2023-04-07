Ви зібрали понад 10 000 000 грн для ПАНів з Криму

Повернись живим

Тож тепер потреби передових авіаційних навідників (ПАН) легендарної 10-ї морської авіаційної бригади ім. Героя України Ігоря Бедзая з Криму у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв‘язку, дронах, Starlink і комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них, будуть закриті на 100%.

Загалом на спільну ініціативу "Повернись живим" та Української правди вдалося акумулювати 10 мільйонів 184 тисячі 411 грн.

Ваша небайдужість допоможе передовим авіаційним навідникам бригади з Криму ефективно шукати цілі та коригувати вогонь наших гелікоптерів із землі, а також евакуювати екіпажі вертольотів з місця трощі, рятуючи їх життя.

634 261 грн з цієї суми — це результат двох благодійних аукціонів робіт українських митців, організованих аукціонним домом Goldens й "Українською правдою".

Ще 400 000 грн було залучено з продажу на аукціоні фортепіано Джамали, на якому співачка написала майже всі свої пісні. 13 250 грн переказали на збір автори документальної стрічки "Крим, як це було", після спецпоказу фільму у Києві, одним з героїв якого став Ігор Бедзай.

Та найбільший внесок зробили ви. Дякуємо кожному з вас за підтримку українських воїнів🫶

А вже скоро ми приємно здивуємо вас результатами цього проєкту.

Долучайтеся до допомоги армії👉 savelife.in.ua.