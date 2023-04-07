Британія зволікає з допомогою Україні від продажу "Челсі" - Bloomberg

Допомога Україні від продажу футбольного клубу "Челсі" олігарха Романа Абрамовича затримується через затягування процесу погодження - через рік після продажу кошти залишаються замороженими на рахунку у Британії.

Про це у п’ятницю повідомило у своїй публікації видання Bloomberg, пише "Європейська правда".

Згідно з матеріалом, фонд, який створюють для допомоги Україні за рахунок 2,34 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд), отриманих від продажу футбольного клубу, майже готовий до запуску. Крім того, у Британії вже визначили кандидатуру голови правління фонду. Однак, стверджує видання, схвалення урядом Британії займає більше часу, ніж очікували.

"Ми готові до роботи і просто чекаємо на схвалення. Існують складнощі та затримки, пов'язані з політичним схваленням як між Великою Британією та ЄС, так і в самій Великій Британії", - сказав Майк Пенроуз, колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії, який зараз виконує обов'язки головного виконавчого директора нового фонду.

За словами Пенроуза, його команда завершила всю паперову роботу, необхідну для створення фонду. Зокрема, запропонувала кандидатуру генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда на посаду голови фонду і уклала міжнародний шорт-лист кандидатів до складу правління.

Пенроуз також повідомив, що він склав шорт-лист інвестиційних менеджерів, які будуть наглядати за грошима.

Минулого року уряд Великої Британії виділив близько 200 тисяч фунтів стерлінгів на юридичні та адміністративні витрати, пов'язані зі створенням благодійної організації, а також на найм експертів для розробки плану розподілу коштів.

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За словами Пенроуза, фонд планує зосередитися на гуманітарних проєктах, що підтримують медичні, освітні та житлові програми для українців.

Роман Абрамович, російський бізнесмен зі статками понад 7,5 мільярда доларів, продав лондонський футбольний клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Белі у травні 2022 року.

Він зробив це після того, як на нього наклали санкції Велика Британія та Європейський Союз через його ймовірні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Майже через рік після продажу кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії. Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилося давати коментарі виданню.

У заяві уряду Великої Британії в травні минулого року йшлося про те, що виручені кошти розмістять на британському банківському рахунку, та що їх "використають на гуманітарні цілі в Україні".

У заяві також зазначали, що Британія співпрацюватиме з Європейською комісією та урядом Португалії, громадянином якої є Абрамович, щоб забезпечити дотримання санкцій і визначити призначення цих коштів.

За словами іншого співрозмовника, який говорив на умовах анонімності, практична сторона пожертвування виявилася дуже складною, і необхідно усунути кілька перешкод, перш ніж Україна зможе побачити ці гроші.