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В Росії вирішили перевірити, чи фінансує Меладзе ЗСУ

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 квітня 2023, 14:15
В Росії вирішили перевірити, чи фінансує Меладзе ЗСУ
фото: ТАСС

Прокуратурі Москви доручили перевірити, чи не допомагає співак Валерій Меладзе Збройним силам України.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС із посиланням на джерело в російських правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що 29 березня керівник Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін попросив Генпрокуратуру РФ перевірити, чи не фінансує Валерій Меладзе ЗСУ з коштів, які співак заробив "на корпоративах у Москві та Дубаї".

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У січні кілька Telegram-каналів поширили відео з новорічного концерту Меладзе в Дубаї.

Там Меладзе на фразу: "Слава Україні", відповідає: "Героям слава".

Водночас у новому розслідуванні "Української правди" Меладзе помітили у Куршевелі в компанії дружини заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, Світлани Іванової.

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Меладзе відмовився відповідати на питання про війну і втік від журналістів УП. 

Теми: РосіявійнамузикаЗбройні сили
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