В Росії вирішили перевірити, чи фінансує Меладзе ЗСУ

Прокуратурі Москви доручили перевірити, чи не допомагає співак Валерій Меладзе Збройним силам України.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС із посиланням на джерело в російських правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що 29 березня керівник Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін попросив Генпрокуратуру РФ перевірити, чи не фінансує Валерій Меладзе ЗСУ з коштів, які співак заробив "на корпоративах у Москві та Дубаї".

У січні кілька Telegram-каналів поширили відео з новорічного концерту Меладзе в Дубаї.

Там Меладзе на фразу: "Слава Україні", відповідає: "Героям слава".

Водночас у новому розслідуванні "Української правди" Меладзе помітили у Куршевелі в компанії дружини заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, Світлани Іванової.

Меладзе відмовився відповідати на питання про війну і втік від журналістів УП.