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Україна тимчасово зупинить експорт зерна до Польщі – польський міністр

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 17:57
Україна тимчасово зупинить експорт зерна до Польщі – польський міністр
Getty Images

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що українська сторона запропонувала на певний час повністю зупинити ввезення зерна до Польщі, але не транзит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Роберт Телус поїхав на прикордонний перехід у Дорогуську, щоб обговорити з українським колегою Миколою Сольським проблему потрапляння українського зерна до Польщі.

"Українська сторона розуміє наші проблеми і погодилася на наші пропозиції дуже сильно переглянути питання імпорту зерна до Польщі, зокрема пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику", - сказав міністр сільського господарства.

"Українська сторона виступила з пропозицією різко обмежити, а поки що повністю припинити надходження зерна до Польщі. Мова не йде про транзит. Він буде дуже жорстко контролюватися обома сторонами, щоб жодного зерна не залишилося в Польщі", - додав він.

Роберт Телус подякував українській стороні за переговори та пропозиції.

"Швидше за все, в п'ятницю ми підпишемо документ, в якому буде зафіксовано те, про що ми сьогодні домовилися. Він буде виконуватися польською та українською сторонами для того, щоб розвантажити склади" - заявив він.

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"Ми всі розуміємо, хто винуватець цієї ситуації, але саме ми маємо вирішити цю проблему", - сказав український міністр Микола Сольський.

"Українська сторона утримається від експорту до нового сезону", - додав він.

Міністр підтвердив, що наступного тижня відбудеться ще одна зустріч, на якій будуть підписані документи.

"Перед новим сезоном, до літа, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація в наших країнах і в світі, ми зустрінемося знову, щоб обговорити подальші спільні дії", - заявив Сольський.

Міністр Телус оголосив, що до підписання угоди між Польщею та Україною всі продукти, які потраплятимуть до країни, будуть перевірятися.

Як повідомлялося, польські фермери пригрозили на три дні заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", якщо не буде врегульоване питання продажу в Польщі українського зерна.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, читайте у статті "Небезпечне зерно".

Теми: зерноекспортПольщаУкраїна
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