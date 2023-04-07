Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кубраков обговорив "зернову угоду" з міністром оборони Туреччини

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 18:36

Віцепрем’єр-міністр України з питань відновлення Олександр Кубраков провів переговори з турецьким міністром оборони Хулусі Акаром.

Як пише "Європейська правда", про це в п’ятницю оголосило Міністерство оборони Туреччини.

У Міністерстві відновлення України уточнили, що Олександр Кубраков провів телефонні переговори. 

Під час переговорів Кубраков і Акар "обмінялись думками щодо безперебійної роботи "зернового коридору".

Також турецьке Міноборони додало, що "було висловлено задоволення роботою, що здійснюється в межах Спільного координаційного центру".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас РФ потім заявила про продовження "зернової угоди" лише на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її ультимативні вимоги.

Теми: зерноекспортТуреччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
зерно
Україна тимчасово зупинить експорт зерна до Польщі – польський міністр
Київ і Варшава владнали суперечку через експорт українського зерна – Зеленський
Усе на Схід: як Китай підкорив собі "зерновий коридор" з України
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: