Кубраков обговорив "зернову угоду" з міністром оборони Туреччини

Віцепрем’єр-міністр України з питань відновлення Олександр Кубраков провів переговори з турецьким міністром оборони Хулусі Акаром.

Як пише "Європейська правда", про це в п’ятницю оголосило Міністерство оборони Туреччини.

У Міністерстві відновлення України уточнили, що Олександр Кубраков провів телефонні переговори.

Під час переговорів Кубраков і Акар "обмінялись думками щодо безперебійної роботи "зернового коридору".

Також турецьке Міноборони додало, що "було висловлено задоволення роботою, що здійснюється в межах Спільного координаційного центру".

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.



Görüşmede;



◼️Tahıl koridorunun aksaksız işlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



◼️Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade… pic.twitter.com/U7VhBCUEjd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2023

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Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас РФ потім заявила про продовження "зернової угоди" лише на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її ультимативні вимоги.