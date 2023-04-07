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Кубраков обговорив "зернову угоду" з міністром оборони Туреччини

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 18:36

Віцепрем’єр-міністр України з питань відновлення Олександр Кубраков провів переговори з турецьким міністром оборони Хулусі Акаром.

Як пише "Європейська правда", про це в п’ятницю оголосило Міністерство оборони Туреччини.

У Міністерстві відновлення України уточнили, що Олександр Кубраков провів телефонні переговори. 

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Під час переговорів Кубраков і Акар "обмінялись думками щодо безперебійної роботи "зернового коридору".

Також турецьке Міноборони додало, що "було висловлено задоволення роботою, що здійснюється в межах Спільного координаційного центру".

Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас РФ потім заявила про продовження "зернової угоди" лише на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її ультимативні вимоги.

Теми: зерноекспортТуреччинаУкраїна
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