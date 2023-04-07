У Києві й низці областей ненадовго оголошували повітряну тривогу
П'ятниця, 7 квітня 2023, 19:33
У столиці Київ та низці областей України ввечері у п'ятницю 7 квітня було оголошено повітряну тривогу.
Джерело: карта повітряних тривог
Деталі: Тривога почала ширитися з Черкаської (19:24) та південних областей України.
КМДА через сигнал тривоги попросило жителів терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Оновлення: Станом на 19:56 у всіх областях, крім Луганської та Криму, тривогу вже скасовано. Тривога тривала 23-28 хвилин.
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