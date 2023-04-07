У Києві й низці областей ненадовго оголошували повітряну тривогу

У столиці Київ та низці областей України ввечері у п'ятницю 7 квітня було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: Тривога почала ширитися з Черкаської (19:24) та південних областей України.

Реклама:

КМДА через сигнал тривоги попросило жителів терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Оновлення: Станом на 19:56 у всіх областях, крім Луганської та Криму, тривогу вже скасовано. Тривога тривала 23-28 хвилин.