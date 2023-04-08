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Залужний і топ-генерал Франції провели телефонну розмову

"Європейська правда"Субота, 8 квітня 2023, 16:49
Залужний і топ-генерал Франції провели телефонну розмову
Валерій Залужний, фото Getty Images

Начальник генштабу Франції Тьєррі Бурхар та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорили ситуацію на фронті та подальшу військову підтримку.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з допису Бурхара в офіційному Twitter.

Тьєррі Бурхар зазначив, що Залужний розповів йому про своє бачення ситуації на фронті.

"Я запевнив його у продовженні нашої підтримки шляхом постачань та навчання, яке Збройні сили України отримують від французьких військових", - додав начальник генштабу Франції. 

Нагадаємо, наприкінці березня міністр оборони Франції заявив, що Париж подвоїть кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм, які постачає в Україну – до 2 тисяч на місяць.

Також міністр казав, що Франція "дуже скоро" надасть Україні обіцяну систему протиповітряної оборони SAMP/T. Українські військові вже пройшли навчання на ній.

Теми: ЗалужнийФранція
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