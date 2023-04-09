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Міноборони Франції заперечує присутність французьких солдатів в Україні

"Європейська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 13:35

Міністерство оборони Франції заперечує присутність французьких солдатів в Україні, про що нібито свідчать документи, які приписують Пентагону і які в середині тижня потрапили в російські мережі.

Про це заявив речник міністра збройних сил Себастьєна Лекорню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Французькі війська не беруть участі в операціях в Україні. Цитовані документи не походять від французької армії. Ми не коментуємо документи, джерело яких невідоме" - сказав він.

Надсекретні документи Пентагону, які, як повідомляється, містять схеми і подробиці про очікувані поставки зброї, чисельність батальйонів та іншу конфіденційну інформацію, були поширені в Twitter і Telegram цього тижня.

На одному зі слайдів йшлося про те, що в Україні вже діє невеликий контингент спецпризначенців з Франції, Америки, Великої Британії та Латвії, який налічує менше сотні бійців з країн-членів НАТО.

На думку військових аналітиків, документи були змінені в деяких частинах, щоб завищити американські оцінки загиблих українських військових і занизити оцінки загиблих російських військових.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав першу партію матеріалів "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

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Представник ГУР прокоментував, що оцінки втрат обох сторін у документі явно неправдиві, а частина інформація "явно зібрана з відкритих джерел".

Теми: Франціявійна
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