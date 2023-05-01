На Запоріжжя привезли близько 400 ув’язнених, завербованих "Вагнером" – штаб

Ворог продовжує поповнювати сили засудженими росіянами, яких завербувала ворожа ПВК "Вагнер".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнер", до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області".

Деталі: У ГШ повідомляють , що подібне поповнення очікується і в районі Луганська.

Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених.

За даними штабу, підготовка триватиме декілька тижнів.

"Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі", – додають у Генштабі.