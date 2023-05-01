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На Запоріжжя привезли близько 400 ув’язнених, завербованих "Вагнером" – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 07:30
На Запоріжжя привезли близько 400 ув’язнених, завербованих Вагнером – штаб
Фото ілюстративне з сайту thetimes.co.uk

Ворог продовжує поповнювати сили засудженими росіянами, яких завербувала ворожа ПВК "Вагнер".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнер", до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області".

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Деталі: У ГШ повідомляють , що подібне поповнення очікується і в районі Луганська.

Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених.

За даними штабу, підготовка триватиме декілька тижнів.

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"Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі", – додають у Генштабі.

Теми: ГенштабВагнерЗапорізька областьвійна
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