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Польща завершує будівництво електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 10:29

На кордоні Польщі і Білорусі працює вже 206 кілометрів електронного бар'єра, або ж системи камер та датчиків руху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Як повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, бракує лише 150 метрів на останньому відрізку, де встановленню обладнання перешкоджають умови на місцевості.

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Решта відрізка, або ж 25 км, вже встановлена.

Міхальська запевнила, що перешкодою для встановлення обладнання є лише підтоплення на місцевості, в майбутньому це не має стати на заваді функціонування системи.

"Майже весь бар’єр, однак, вже діє і ми маємо повний запис того, що відбувається на кордоні. Звідти ми маємо велику кількість зафіксованих спроб нелегального перетину кордону" – заявила речниця.

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За її словами, до встановлення бар'єра точна кількість спроб перетину кордону була невідома.

Спочатку планувалося, що електронний бар’єр на кордоні побудують до кінця минулого року. Однак цей термін посунули далі через запізнення з постачанням тепловізійних камер.

Побудова електронного бар’єра стала відповіддю на посилення міграційного тиску з боку білоруського режиму у 2021 році.

Нагадаємо, у квітні Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на межі з Калінінградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією на кордоні.

Теми: Польща
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