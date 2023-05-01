Під час виїзду з Молдови затримали депутатку, що керує ключовою проросійською партією "Шор"

Віцеголову проросійської партії "Шор" Марину Таубер затримали в понеділок, 1 травня, в аеропорту Кишинева, коли вона намагалася покинути Молдову.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію повідомили телеканалу TV8 джерела в поліції, а пізніше підтвердила Антикорупційна прокуратура Молдови.

"Сьогодні вранці Марина Таубер була затримана в міжнародному аеропорту Кишинева на шляху до Тель-Авіва (Ізраїль) через Стамбул (Туреччина). Затримання відбулося на підставі постанови прокурора Антикорупційної прокуратури, також виданої сьогодні, на підставі того, що обвинувачена порушила умови, передбачені застосованим до неї запобіжним заходом (відповідно до ст. 170 Кримінально-процесуального кодексу)", – повідомили в Антикорупційній прокуратурі.

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Слід зазначити, що 1 травня Таубер святкує день народження – їй виповнюється 37 років.

Насправді, незадовго до затримання депутатка опублікувала відеозвернення на своїй сторінці у Facebook, в якому заявила, що знала, що буде затримана, але запланувала виліт за кордон, де їй потрібно буде пройти деякі медичні обстеження.

"Я планувала сьогодні вилетіти за кордон, поїздка була запланована давно. Мені потрібно відвідати лікаря, і я не знала, що щодо мене буде судове засідання у зв'язку зі зміною запобіжного заходу. Хочу повідомити всім, щоб не хвилювалися, я їду на кілька днів і повернуся в четвер вранці, у мене також є зворотний квиток. Мені потрібен цей виїзд, тому що я не мала можливості зробити це раніше і не знала про плани прокуратури", – сказала Таубер.

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У лютому Марина Таубер, яка перебуває під слідством за незаконне фінансування політичної партії "Шор", вийшла з-під судового контролю і позбулася всіх обмежень, після того, як Кримінальна колегія Апеляційного суду Кишинева задовольнила апеляцію адвокатів в інтересах обвинуваченої.

Таким чином, Апеляційний суд рішенням від 5 січня 2023 року скасував встановлені раніше зобов'язання, а саме: не залишати населений пункт, в якому вона проживає, за винятком умов, встановлених слідчим суддею або, в залежності від обставин, судом; не спілкуватися з особами, пов'язаними з відповідним кримінальним процесом і здати паспорт судді, наділеному повноваженнями слідчого судді.

Нагадаємо, партія "Шор" організовує великі антивладні протести у Молдові.

Про роль партії "Шор" у розкачуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.