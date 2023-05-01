Росіяни обстріляли 11 областей: випустили кілька сотень снарядів, пошкоджені понад 100 будинків

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по 11 областях на півночі, сході та півдні України; окупанти гатили з артилерії, мінометів, РСЗВ, запускали дрони та ракети, у результаті чого загинули 3 людей, зафіксовано руйнування у понад сотні житлових будинків.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій станом на 9:00 1 травня

Деталі: На Київщині повітряна тривога тривала майже 3 години. За попередньою інформацією, влучань не зафіксовано, постраждалі та руйнування відсутні. Дані уточнюються.

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Житомирщина: вранці наприкінці повітряної тривоги відбувся удар російського безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. Жертв та постраждалих немає. Дані уточнюються.

По Чернігівщині окупанти за добу гатили 7 разів: 2 обстріли із мінометів, артилерії були вночі. Також ворог із гелікоптера випустив 2 ракети по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку росіяни 6 разів обстрілювали прикордоння області. Били по Юнаківській, Миропільській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській територіальних громадах. У Зноб-Новгородській громаді в результаті обстрілу постраждав приватний будинок в смт Зноб-Новгородське.

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Протягом дня 30 квітня росіяни також 6 разів обстріляли прикордонні громади. Зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська Есманська громади. У Середино-Будській громаді зафіксовано 3 вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Також з території РФ з гелікоптера ворог запустив 10 ракет по м. Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються.

Запорізька область: росіяни били по населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА. Є руйнування житлових будинків, комунальних мереж, але люди, на щастя, не постраждали. Дані уточнюються.

Дніпропетровщина: вночі та вранці окупанти атакували область ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання по Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство, пожежу рятувальники приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2, у Межиріцькій – пошкоджено школу. Наразі на місцях прильотів працюють всі служби. 30 квітня за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік. У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків, господарчі споруди, два газопроводи, лінія електропередач.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове. На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка та Берестове. 30 квітня під ударом перебувало м. Куп'янськ. Ворог вів вогонь з РСЗВ "Град". Пошкоджено гараж на території Куп’янського територіального медичного об’єднання та службовий автомобіль. Також пошкоджень зазнали щонайменше 14 приватних будинків, господарчі споруди та 5-поверховий житловий будинок. У с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Без постраждалих.

Луганщина: за добу противник здійснив 87 обстрілів (404 снаряди) по позиціях українських військ, мінометних – 33, РСЗВ – 10, артилерійських – 36, танкових – 11, БПЛА – 2, авіаційних – 5. 30 квітня росіяни обстріляли Новоселівське, Діброву та Білогорівку. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: протягом доби окупант здійснив 20 обстрілів, застосувавши ЗРК "С-300", авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ "Град", артилерію. Росіяни обстріляли Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Красногорівку, с. Времівка, с. Григорівка, с. Карлівка, с. Ласточкине, с. Новоукраїнка. Пошкоджено 6 житлових будинків, з них 2 багатоквартирних, 6 цивільних автомобілів, 2 автопричепи, господарчі споруди. За добу по області – 3 поранених.

Миколаївщина: вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу противник здійснив 39 обстрілів (163 снаряди): РСЗВ – 3, артилерійських – 10, мінометних – 19, БПЛА – 6, авіаційних – 1. З них по м. Херсон противник здійснив 8 обстрілів (41 снаряд): РСЗВ – 1, артилерійських – 3, мінометних – 4. Росіяни поцілили у райони 16 населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона. Одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення. Ворог атакував Білозерку, прицільно вкрив вогнем житлові будинки. Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого. Також ворог гатив і по Одрадокам'янці Тягинської громади, поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці. З деокупованої території області евакуювали 62 особи.