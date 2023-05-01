Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після РФ уперше в історії в Радбезі ООН головує Швейцарія

Понеділок, 1 травня 2023, 14:52

Швейцарія з 1 травня почала головування в Раді безпеки ООН, що сталось уперше в історії країни, після місяця перебування в цій ролі Російської Федерації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протягом місяця головування в Радбезі ООН Швейцарія планує провести дебати, присвячені розбудові сталого миру, де головуватиме міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс, та захисту цивільного населення, який очолить президент Ален Берсе.

Також країна організує наприкінці травня захід, присвячений 75-річчю миротворчій діяльності Організації: у 1948 році Рада безпеки відправила свою першу миротворчу місію UNTSO для підтримання режиму припинення вогню на Близькому Сході.

Протягом 2023 року, як повідомлялось, Швейцарія є непостійним членом Ради безпеки ООН.

Пріоритетними у своїй діяльності в органі Швейцарія оголосила чотири теми: розбудова сталого миру, захист цивільного населення, підвищення ефективності роботи Ради Безпеки та вирішення питань кліматичної безпеки.

Головування Швейцарії в Радбезі ООН відбувається після місяця перебування в цій ролі Росії. Україна та низка її союзників закликали не допустити головування держави, яка порушила Статут Організації та принципи міжнародного права.

ВІДЕО ДНЯ

Головування РФ виявилось скандальним. Вона організувала захід за участі дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, щодо якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через викрадення українських дітей.

А міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, який наприкінці квітня виступав на засіданні Радбезу, посперечався з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, звинуватив США і виправдовував війну.

Теми: РосіяООНШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Росія
Верещук дала свої поради жителям в окупації: Російські паспорти не брати, чекати ЗСУ
Прокуратура Болгарії вирішила перевірити, як уряд виконує санкції ЄС проти Росії
Резніков вважає, що РФ отримає сигнал забути про реванш і розпадеться сама
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: