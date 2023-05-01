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Після РФ уперше в історії в Радбезі ООН головує Швейцарія

Понеділок, 1 травня 2023, 14:52

Швейцарія з 1 травня почала головування в Раді безпеки ООН, що сталось уперше в історії країни, після місяця перебування в цій ролі Російської Федерації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протягом місяця головування в Радбезі ООН Швейцарія планує провести дебати, присвячені розбудові сталого миру, де головуватиме міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс, та захисту цивільного населення, який очолить президент Ален Берсе.

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Також країна організує наприкінці травня захід, присвячений 75-річчю миротворчій діяльності Організації: у 1948 році Рада безпеки відправила свою першу миротворчу місію UNTSO для підтримання режиму припинення вогню на Близькому Сході.

Протягом 2023 року, як повідомлялось, Швейцарія є непостійним членом Ради безпеки ООН.

Пріоритетними у своїй діяльності в органі Швейцарія оголосила чотири теми: розбудова сталого миру, захист цивільного населення, підвищення ефективності роботи Ради Безпеки та вирішення питань кліматичної безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Головування Швейцарії в Радбезі ООН відбувається після місяця перебування в цій ролі Росії. Україна та низка її союзників закликали не допустити головування держави, яка порушила Статут Організації та принципи міжнародного права.

Головування РФ виявилось скандальним. Вона організувала захід за участі дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, щодо якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через викрадення українських дітей.

А міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, який наприкінці квітня виступав на засіданні Радбезу, посперечався з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, звинуватив США і виправдовував війну.

Теми: РосіяООНШвейцарія
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