Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 140 "прильотів"

Протягом 1 травня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 139 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, було 40 вибухів. Також противник здійснив обстріли зі ствольної артилерії (5 вибухів) та АГС (75 пострілів).

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На територію Шалигинської громади росіяни скинули 8 мін, також був обстріл з АГС (3 вибухи).

По Юнаківській громаді ворог бив з міномету, було 4 вибухи.

У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріл з міномету (2 вибухи).

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В ОВА також повідомили, що 1 травня цивільний житель області отримав поранення через недотримання мінної безпеки.

"Близько 13:00 в Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор. Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни". У результаті підриву чоловік отримав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню", – йдеться у повідомленні адміністрації.