Росія втратила за добу три засоби ППО й майже пів тисячі військових – Генштаб ЗСУ
Вівторок, 2 травня 2023, 08:30
За підрахунками українських військових, за добу 1 травня російська армія втратила у війні проти України близько 460 військовослужбовців, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських систем, один танк і одну ББМ.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: За підрахунком українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 701 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1) од,
- артилерійських систем – 2 930 (+9) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 298 (+3) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1),
- крилаті ракети ‒ 947 (+15),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 360 (+1).
Дані уточнюються.