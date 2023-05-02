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Росія втратила за добу три засоби ППО й майже пів тисячі військових – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 2 травня 2023, 08:30

За підрахунками українських військових, за добу 1 травня російська армія втратила у війні проти України близько 460 військовослужбовців, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських систем, один танк і одну ББМ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: За підрахунком українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 701 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2 930 (+9) од,
  • РСЗВ – 544 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 298 (+3) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 360 (+1).
 

Дані уточнюються.

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Теми: війнаГенштабРосія
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