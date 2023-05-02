Росія втратила за добу три засоби ППО й майже пів тисячі військових – Генштаб ЗСУ

За підрахунками українських військових, за добу 1 травня російська армія втратила у війні проти України близько 460 військовослужбовців, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських систем, один танк і одну ББМ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: За підрахунком українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 701 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1) од,

артилерійських систем – 2 930 (+9) од,

РСЗВ – 544 (+0) од,

засоби ППО ‒ 298 (+3) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1),

крилаті ракети ‒ 947 (+15),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 360 (+1).

Дані уточнюються.