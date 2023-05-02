США і Німеччина поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в НАТО – ЗМІ

Надії України на більш конкретну перспективу вступу до НАТО поки що загрожують бути розбитими.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Німецькому агентству преси (DPA).

Так, такі члени Альянсу, як США та Німеччина, нещодавно за зачиненими дверима дали зрозуміти, що поки не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які б виходили за межі розпливчастої декларації НАТО від 2008 року.

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У ній тодішні глави держав і урядів погодилися, що Україна і Грузія повинні приєднатися до НАТО. Однак конкретних термінів чи графіка для цього не було.

Президент Володимир Зеленський нещодавно закликав НАТО розчистити шлях для вступу України до Альянсу на наступному саміті в липні.

Він пояснив, що навряд чи хтось зараз робить більший внесок у євроатлантичну безпеку, ніж українські солдати. Тому його країна зробила все для того, щоб заявка Києва була задоволена.

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Зеленський отримує підтримку своїх вимог від країн Центральної та Східної Європи, зокрема Литви. Однак наразі вкрай малоймовірно, що їм вдасться переконати партнерів по НАТО, таких як США, змінити курс. За словами дипломатів, противники конкретної перспективи вступу пояснюють свою позицію тим, що ця мета наразі не є реалістичною і може відволікти від набагато важливішої підтримки України. Крім того, існує ризик, що нові зобов'язання перед НАТО можуть надати Росії аргументи для ще більш агресивної війни.

За словами дипломатів, наразі ведеться робота над пакетом підтримки України до вступу в НАТО, який вже був анонсований генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Крім того, йдеться про те, щоб запропонувати Україні можливість провести переговори про ще тіснішу співпрацю у формі Ради Україна-НАТО. Один високопоставлений дипломат нещодавно заявив, що це могло б посилити "почуття партнерства" між НАТО і Україною і реально змінити ситуацію.

За інформацією з натовських кіл, реальний рух у переговорах про перспективи вступу України до Альянсу, ймовірно, буде лише тоді, коли Україна досягне успіху у війні з Росією. Тоді країнам НАТО не доведеться боятися, що, прийнявши Україну, вони стануть безпосередніми учасниками війни.

Столтенберг нещодавно опосередковано виключив можливість вступу України під час війни. Він зазначив, що членство в НАТО вимагає, щоб Україна пережила війну як незалежна держава. "Якщо Україна не утвердить себе як суверенна незалежна держава в Європі, то немає сенсу обговорювати членство", – сказав він нещодавно в кулуарах засідання міжнародної контактної групи з координації військової допомоги Україні.

Нагадаємо, генсек НАТО 20 квітня приїхав в Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. Він провів переговори з Зеленським у Києві, а також відвідав Бучу, яка була під російською окупацією.

Він заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.