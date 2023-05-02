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Оріхів на Запоріжжі зруйнований на 80%, але всіх дітей вивезли – влада

Ірина БалачукВівторок, 2 травня 2023, 12:30
Оріхів на Запоріжжі зруйнований на 80%, але всіх дітей вивезли – влада
Скриншот з deepstatemap.live

З міста Оріхів Запорізької області евакуювали всіх дітей, 80% будинків міста зруйновані, але російські окупанти продовжують обстрілювати населений пункт.  

Джерело: заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Пряма мова Мандрич: "З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. В селі Новопавлівка залишається ще 6 дітей, це дві сім’ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації".

Деталі: За її словами, наразі у громаді – це Оріхів і три не окупованих села Новопавлівка, Новоданилівка і Новоандріївка – залишилися близько 1 700 людей. Зокрема, у місті залишилося близько 1 400 людей.  

Мандрич додала, що нині найбільшою загрозою є керовані авіабомби, які армія РФ щодня спрямовує на прифронтову неокуповану територію Запорізької області.

"Це дуже великі 500-кілограмові, 1500-кілограмові бомби, від яких дуже велика руйнівна сила. У місті майже 80% на сьогодні зруйновано або пошкоджено будинків і приватного сектора", – підсумувала заступниця Оріхівського міського голови.

Теми: Запоріжжявійнадіти
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