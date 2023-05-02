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Пєсков заявив, що США нічого не знають про втрати Росії на фронті

Ірина БалачукВівторок, 2 травня 2023, 15:24
Пєсков заявив, що США нічого не знають про втрати Росії на фронті
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що США не мають достовірних відомостей про втрати Росії у війні проти України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "(Цифри) взяті зі стелі абсолютно. У Вашингтона немає можливості називати будь-які коректні цифри, вони не мають у своєму розпорядженні таких даних, так до цього і потрібно ставитися. Потрібно орієнтувати тільки на ті цифри, які своєчасно публікує Міністерство оборони РФ".

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Теми: Росіявійна
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