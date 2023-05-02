Пєсков заявив, що США нічого не знають про втрати Росії на фронті

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що США не мають достовірних відомостей про втрати Росії у війні проти України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "(Цифри) взяті зі стелі абсолютно. У Вашингтона немає можливості називати будь-які коректні цифри, вони не мають у своєму розпорядженні таких даних, так до цього і потрібно ставитися. Потрібно орієнтувати тільки на ті цифри, які своєчасно публікує Міністерство оборони РФ".

Передісторія:

Раніше ЗМІ з посиланням на спікера Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі повідомили, що за останні 5 місяців Росія втратила в районі Бахмута та інших регіонах України понад 100 тисяч військових, зокрема понад 20 тисяч убитими.