Пєсков заявив, що США нічого не знають про втрати Росії на фронті

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що США не мають достовірних відомостей про втрати Росії у війні проти України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "(Цифри) взяті зі стелі абсолютно. У Вашингтона немає можливості називати будь-які коректні цифри, вони не мають у своєму розпорядженні таких даних, так до цього і потрібно ставитися. Потрібно орієнтувати тільки на ті цифри, які своєчасно публікує Міністерство оборони РФ".

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