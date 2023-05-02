Українські бізнесмени намагалися вивезти до Ірану вкрадені авіадвигуни – СБУ

Українські підприємці намагалися вивезти до Ірану та продати два викрадені з держпідприємства авіадвигуни, які "замовник" планував встановити на літаки АН-74.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Запорізької обласної прокуратури

Деталі: За інформацією слідства, організаторами є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки. Вони планували вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів, вносячи недостовірні дані до транспортних декларацій.

Йдеться про два турбореактивні авіадвигуни Д-36, які були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити "косметичний ремонт" цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу іноземцям за 400 тисяч доларів.

За інформацією СБУ, "замовники" планували використати обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Надалі буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

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Слідчі почали провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.