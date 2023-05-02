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На Харківщині у полі підірвався трактор: загинули 2 людини

Ірина БалачукВівторок, 2 травня 2023, 17:16
На Харківщині у полі підірвався трактор: загинули 2 людини
Підірваний на міні трактор на Харківщині. Фото ілюстративне з Facebook обласної прокуратури

В Ізюмському районі на Харківщині трактор наїхав на міну у полі, у результаті чого загинули двоє чоловіків.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Двоє чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих".

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Деталі: Трагедія сталася близько 14:20 у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр.

Спершу Синєгубов повідомляв, що двоє людей дістали поранення і їм надають медичну допомогу.

Голова ОВА підкреслив, що на Харківщині мінна небезпека залишається високою, попри те, що щодня понад 250 піротехніків та понад 100 одиниць спецтехніки працюють над розмінуванням області.

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Синєгубов додав, що сапери вже виявили і знешкодили майже 66 тисяч вибухонебезпечних предметів і ці роботи тривають.

Теми: Харківська областьвійнавибухжертви
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