На Харківщині у полі підірвався трактор: загинули 2 людини

Підірваний на міні трактор на Харківщині. Фото ілюстративне з Facebook обласної прокуратури

В Ізюмському районі на Харківщині трактор наїхав на міну у полі, у результаті чого загинули двоє чоловіків.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Двоє чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих".

Реклама:

Деталі: Трагедія сталася близько 14:20 у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр.

Спершу Синєгубов повідомляв, що двоє людей дістали поранення і їм надають медичну допомогу.

Голова ОВА підкреслив, що на Харківщині мінна небезпека залишається високою, попри те, що щодня понад 250 піротехніків та понад 100 одиниць спецтехніки працюють над розмінуванням області.

ВІДЕО ДНЯ

Синєгубов додав, що сапери вже виявили і знешкодили майже 66 тисяч вибухонебезпечних предметів і ці роботи тривають.