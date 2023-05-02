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Рада попросила ЄС і СОТ про нові санкції проти РФ і Білорусі: у списку риба і деревина

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 18:47
Рада попросила ЄС і СОТ про нові санкції проти РФ і Білорусі: у списку риба і деревина
Фото: Getty Images

Верховна Рада звернулася до Єврокомісії, Європарламенту, Ради ЄС, Світової організації торгівлі, урядів і парламентів іноземних держав із проханням про введення санкцій проти російської і білоруської деревини, риби та морепродуктів. 

Про це повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

За відповідну постанову український парламент проголосував у вівторок. У зверненні Рада просить, зокрема, про санкції проти російської і білоруської деревини та продуктів з неї, а також проти риби та морепродуктів з РФ.

Також Рада просить про встановлення заборони на продаж, постачання, передачу, експорт, здачу в оренду в РФ та в Білорусі устаткування та його компонентів, що використовуються для лісозаготівлі, перероблення деревини та заготівлі й переробки риби та морепродуктів.

Крім того, Рада просить заборонити обслуговування такого устаткування, а також запровадити відмову від визнання усіх сертифікатів російської продукції системами екологічної сертифікації, які досі працюють у межах РФ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Європейський Союз має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій.

За інформацією МЗС Польщі, цей санкційний пакет планують затвердити до кінця травня. 

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Теми: санкціїВерховна РадавійнаЄС
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