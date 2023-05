Спікер парламенту Португалії вперше в Україні з початку повномасштабної війни

До Києва з неоголошеним візитом у вівторок прибув спікер парламенту Португалії Аугушту Сантуш Сілва – це перший португальський посадовець такого рівня, який відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", Сантуш написав у Twitter.

Спікер португальського парламенту зазначив, що відвідує Україну на запрошення українського візаві Руслана Стефанчука. Разом із ним прибула делегація з представників майже всіх парламентських партій Португалії.

Cheguei hoje a Kiev. Uma visita a convite do presidente do Parlamento da Ucrânia. Acompanhado por uma delegação de deputados, terei encontros com os principais dirigentes do país. Estaremos ainda com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev. pic.twitter.com/vTu1wn4PVZ