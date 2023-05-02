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Спікер парламенту Португалії вперше в Україні з початку повномасштабної війни

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 19:15
Спікер парламенту Португалії вперше в Україні з початку повномасштабної війни
Володимир Зеленський, Аугушту Сантуш Сілва, скриншот

До Києва з неоголошеним візитом у вівторок прибув спікер парламенту Португалії Аугушту Сантуш Сілва – це перший португальський посадовець такого рівня, який відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", Сантуш написав у Twitter.

Спікер португальського парламенту зазначив, що відвідує Україну на запрошення українського візаві Руслана Стефанчука. Разом із ним прибула делегація з представників майже всіх парламентських партій Португалії.

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У межах візиту передбачені зустрічі Сантуша з головою Верховної ради, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також студентами Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, які вивчають португальську.

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Крім того, голова парламенту Португалії провів зустріч із Володимиром Зеленським, на якій, як повідомив у Twitter, "висловив підтримку португальського парламенту Україні у захисті її незалежності та територіальної цілісності".

Своєю чергою Зеленський написав у Facebook, що обговорив із португальською стороною взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський Союз та НАТО та першочергові потреби українських захисників.

Окремо голова держави подякував владі Португалії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, а також португальському суспільству, яке "було об’єднане в підтримці нашої країни та людей".

Нагадаємо, наприкінці березня обіцяні Португалією три танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", опинились на території України.

Теми: ПортугаліяУкраїнавійна
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