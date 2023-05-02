Спікер парламенту Португалії вперше в Україні з початку повномасштабної війни

До Києва з неоголошеним візитом у вівторок прибув спікер парламенту Португалії Аугушту Сантуш Сілва – це перший португальський посадовець такого рівня, який відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", Сантуш написав у Twitter.

Спікер португальського парламенту зазначив, що відвідує Україну на запрошення українського візаві Руслана Стефанчука. Разом із ним прибула делегація з представників майже всіх парламентських партій Португалії.

Cheguei hoje a Kiev. Uma visita a convite do presidente do Parlamento da Ucrânia. Acompanhado por uma delegação de deputados, terei encontros com os principais dirigentes do país. Estaremos ainda com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev. pic.twitter.com/vTu1wn4PVZ May 2, 2023

У межах візиту передбачені зустрічі Сантуша з головою Верховної ради, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також студентами Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, які вивчають португальську.

Крім того, голова парламенту Португалії провів зустріч із Володимиром Зеленським, на якій, як повідомив у Twitter, "висловив підтримку португальського парламенту Україні у захисті її незалежності та територіальної цілісності".

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Reuni com o presidente @ZelenskyyUa, que se encontrava acompanhado do MNE da #Ucrânia. Exprimi o apoio do Parlamento português à Ucrânia na defesa da sua independência e integridade territorial. pic.twitter.com/Vlz6Ra9lqk — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) May 2, 2023

Своєю чергою Зеленський написав у Facebook, що обговорив із португальською стороною взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський Союз та НАТО та першочергові потреби українських захисників.

Окремо голова держави подякував владі Португалії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, а також португальському суспільству, яке "було об’єднане в підтримці нашої країни та людей".

Нагадаємо, наприкінці березня обіцяні Португалією три танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", опинились на території України.