Окупанти ввечері вдарили по селищу Козацьке на Херсонщині: вбили чоловіка

Російські загарбники ввечері 2 травня обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, загинув 66-літній мешканець.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ввечері ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік".

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Деталі: Також артилерія окупантів ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, у важкому стані її шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалої.

В ОВА нагадали, що тільки за сьогодні піл обстрілами загинуло 4 мешканця області, ще 7 людей поранені.

Нагадаємо: Російські загарбники у вівторок, 2 травня, обстріляли село Урожайне, що на Херсонщині. Поранення отримав 17-річний підліток.