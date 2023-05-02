Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти ввечері вдарили по селищу Козацьке на Херсонщині: вбили чоловіка

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 травня 2023, 22:31
Окупанти ввечері вдарили по селищу Козацьке на Херсонщині: вбили чоловіка
Ілюстративне фото Getty Images

Російські загарбники ввечері 2 травня обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, загинув 66-літній мешканець.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ввечері ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік".

Деталі: Також артилерія окупантів ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, у важкому стані її шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалої.

В ОВА нагадали, що тільки за сьогодні піл обстрілами загинуло 4 мешканця області, ще 7 людей поранені.

Нагадаємо: Російські загарбники у вівторок, 2 травня, обстріляли село Урожайне, що на Херсонщині. Поранення отримав 17-річний підліток.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни під час обстрілу Урожайного поранили підлітка
Ворог обстріляв Херсон та область: троє загиблих, п'ятеро поранених
Росіяни обстріляли острови й лівий берег Дніпра поблизу Херсона
Останні новини
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
Усі новини...
Реклама: