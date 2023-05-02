В Італії пропонують розпочати другі після Тур де Франс велоперегони в Україні

Міністр закордонних справ і віцепрем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні у вівторок запропонував провести перший етап велоперегонів Джиро д'Італія у 2024 році в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Джиро д'Італія – одна з найбільших спортивних подій нашої країни, і вона стосується й інших країн. Я хотів би, щоб наступного року вона стартувала в Україні. Це було б знаком уваги до країни, яку ми всіляко підтримуємо", – заявив Таяні.

Реклама:

Виступаючи на заході, присвяченому 106-ій річниці Джиро д’Італія, що стартує в суботу й триватиме до кінця травня, очільник італійського МЗС підкреслив, що для Рима спорт є інструментом зовнішньої політики.

Джиро д’Італія вважаються другими за важливістю велосипедними перегонами після Тур де Франс. Хоча фактично змагання італійські, організатори кілька разів призначали їхній символічний старт за кордоном – у Будапешті (2022), Єрусалимі (2018) та Белфасті (2014).

Італія підтримує Україну з почтку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року, надсилаючи військову допомогу та підтримуючи західні санкції проти Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО, які захистять інфраструктуру від атаки ворожих дронів.