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У Кремлі запевняють, що доповіли Путіну про прорив в Бєлгородській області

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 травня 2023, 15:39

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області. 

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву Пєскова 

Деталі: За його словами, ведеться робота з видавлювання "українських диверсантів" з території Росії та знищення.

На його думку, метою "диверсії" є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від "втрати" Бахмута.

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Теми: ПутінРосіякордон
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