У Кремлі запевняють, що доповіли Путіну про прорив в Бєлгородській області
Понеділок, 22 травня 2023, 15:39
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області.
Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву Пєскова
Деталі: За його словами, ведеться робота з видавлювання "українських диверсантів" з території Росії та знищення.
На його думку, метою "диверсії" є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від "втрати" Бахмута.
Доповнюється..
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