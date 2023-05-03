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Обстріли Сумщини: за добу – понад 110 "прильотів", є руйнування

Середа, 3 травня 2023, 02:33
Обстріли Сумщини: за добу – понад 110 прильотів, є руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 2 травня російські окупанти здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 112 вибухів, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Середино-Будській громаді росіяни здійснили авіаудар (7 вибухів) по м. Середино-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, 8 приватних житлових будинків, 2 багатоквартирні житлові будинки, магазин, ЛЕП. Також по території громади били з артилерії (12 вибухів).

У Юнаківській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено територію та споруду одного із агропідприємств. Також ворог бив з мінометів (3 вибухи), а з ворожого БпЛА скинули 2 ВОГ. Пошкоджено автомобіль.

У Ворожбянській громаді зафіксовано 5 вибухів з мінометів.

У Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та приватний житловий будинок.

У Глухівській громаді зафіксований артилерійський обстріл (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приміщення одного з підприємств.

ВІДЕО ДНЯ

Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (16 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено ферму та лісопилку.

На територію Білопільської громади ворог скинув 12 мін.

По Миропільській громаді здійснено мінометні обстріли, було 18 вибухів.

По Новослобідській громаді ворог бив з міномету (1 вибух).

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 7 мін.

По території Есманської громади здійснено обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).

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