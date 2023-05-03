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Сили оборони відбили за добу понад 30 ворожих атак – зведення

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 06:55
Сили оборони відбили за добу понад 30 ворожих атак – зведення
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ

Протягом 2 травня Сили оборони України відбили понад 30 атак противника на 4 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі російські терористи в чергове атакували нас ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка і Мурав'ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Ворог обстріляв також Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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