Сили оборони за добу ліквідували більше пів тисячі окупантів – Генштаб
Середа, 3 травня 2023, 08:41
Українські військові за минулу добу ліквідували 520 російських військових, 1 їхній танк, 6 бронемашин і 16 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали 191 940 осіб ліквідованими.
Також знищено:
- танків ‒ 3 702 (+1) од;
- бойових броньованих машин ‒ 7199 (+6) од;
- артилерійських систем – 2 946 (+16) од;
- РСЗВ – 544 (+0) од;
- засобів ППО ‒ 300 (+2) од;
- літаків – 308 (+0) од;
- гелікоптерів – 294 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28);
- крилатих ракет ‒ 947 (+0);
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5865 (+14) од;
- спеціальної техніки ‒ 363 (+3).
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