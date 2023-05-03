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Сили оборони за добу ліквідували більше пів тисячі окупантів – Генштаб

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 08:41
Сили оборони за добу ліквідували більше пів тисячі окупантів – Генштаб
Getty Images

Українські військові за минулу добу ліквідували 520 російських військових, 1 їхній танк, 6 бронемашин і 16 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали 191 940 осіб ліквідованими.

Також знищено:

  • танків ‒ 3 702 (+1) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 7199 (+6) од;
  • артилерійських систем – 2 946 (+16) од;
  • РСЗВ – 544 (+0) од;
  • засобів ППО ‒ 300 (+2) од;
  • літаків – 308 (+0) од;
  • гелікоптерів – 294 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28);
  • крилатих ракет ‒ 947 (+0);
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5865 (+14) од;
  • спеціальної техніки ‒ 363 (+3).

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Теми: війна
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