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Посли ЄС знову обговорять купівлю снарядів для України, є шанс на домовленість – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 09:40

Посли країн Євросоюзу у середу знову спробують домовитися про підходи до спільної закупівлі боєприпасів для України; серед іншого, обговорять варіант, що має бути прийнятним для Франції і може покласти край суперечкам. 

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє польське RMF FM, пише "Європейська правда"

Один з європейських дипломатів у спілкуванні з журналісткою радіо сказав, що вже напрацювали рішення, яке має бути прийнятним для Франції, і питання більшою мірою в тому, чи погодяться на нього інші країни-члени. 

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Зокрема, нібито йдеться про часткову поступку Німеччині у питаннях походження компонентів зброї. 

Париж, як відомо, хоче, аби увесь ланцюжок постачання був зав’язаний на країни ЄС – що було б дуже вигідно для французького оборонпрому. Проте німецький оборонпром імпортує деякі необхідні компоненти з Британії, яка вже не член ЄС, і у разі схвалення підходу, на якому наполягає Франція, ці компанії не могли би претендувати на контракт.  

Польща збирається наполягати на тому, щоби прийняте рішення забезпечувало якнайшвидше постачання Україні необхідних боєприпасів. 

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Нагадаємо, деякі посадовці припускали раніше, що угоди досягнуть ще в середині квітня, але ці надії виявились марними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що реалізація цього важливого рішнення ЄС гальмується. 

Теми: УкраїнаЄСзброя
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