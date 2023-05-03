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Посли ЄС знову обговорять купівлю снарядів для України, є шанс на домовленість – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 09:40

Посли країн Євросоюзу у середу знову спробують домовитися про підходи до спільної закупівлі боєприпасів для України; серед іншого, обговорять варіант, що має бути прийнятним для Франції і може покласти край суперечкам. 

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє польське RMF FM, пише "Європейська правда"

Один з європейських дипломатів у спілкуванні з журналісткою радіо сказав, що вже напрацювали рішення, яке має бути прийнятним для Франції, і питання більшою мірою в тому, чи погодяться на нього інші країни-члени. 

Зокрема, нібито йдеться про часткову поступку Німеччині у питаннях походження компонентів зброї. 

Париж, як відомо, хоче, аби увесь ланцюжок постачання був зав’язаний на країни ЄС – що було б дуже вигідно для французького оборонпрому. Проте німецький оборонпром імпортує деякі необхідні компоненти з Британії, яка вже не член ЄС, і у разі схвалення підходу, на якому наполягає Франція, ці компанії не могли би претендувати на контракт.  

Польща збирається наполягати на тому, щоби прийняте рішення забезпечувало якнайшвидше постачання Україні необхідних боєприпасів. 

Нагадаємо, деякі посадовці припускали раніше, що угоди досягнуть ще в середині квітня, але ці надії виявились марними.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що реалізація цього важливого рішнення ЄС гальмується. 

Теми: УкраїнаЄСзброя
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