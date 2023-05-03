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Поліція та СБУ прикрили ботоферми, які повідомляли про "мінування" та "теракти"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 13:37
Поліція та СБУ прикрили ботоферми, які повідомляли про мінування та теракти
Фото: сбу

Нацполіція та СБУ ліквідували у дев’яти областях ботоферми, які розповсюджували повідомлення про "мінування" та "теракти".

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За інформацією слідства, фігуранти "поширювали дезінформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України", а також хибні повідомлення про "теракти" та "мінування" в українських містах. 

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Для "розгону" фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах у Facebook, Instagram та Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів.

СБУ повідомляє, що у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено таких 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них – активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.

Зокрема, "осередки" дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

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Обладнання для "вирощування" ботів  організатори встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях.

 

Під час обшуків в них виявлено комп’ютерну техніку із доказами, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні "вкиди", 5 тисяч SIM-карт українських операторів, GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

 

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Встановлюються всі обставини та особи причетні до злочину.

Теми: СБУполіціяінтернетдезінформація
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