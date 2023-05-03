Росіяни звозять в окупацію криміналітет, щоб загострити обстановку – Маляр

Російські загарбники звозять на тимчасово окуповані території керований криміналітет, щоб загострити обстановку і залякати українців.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Російська окупаційна влада не може добитись покори з боку наших громадян, тому для залякування завезла на окуповані території керований криміналітет.

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З метою тримання суспільства у страху російська окупаційна влада цілеспрямовано загострює криміногенну обстановку на тимчасово окупованих територіях".

Деталі: Для цього, за словами Маляр, окупанти використовуються спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле.

Таким чином окупанти провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян незгодних з російським окупаційним режимом.

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Окупаційні "слідчі органи" приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.

Так, більшість масових бійок, у Стрілковому Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, "слідчими" класифіковані як такі, що не мають складу злочину, а винних російських провокаторів не можна притягнути до відповідальності.

На її думку, росіяни роблять це, щоб реалізовувати свої злочини в "розхитаній" обстановці.