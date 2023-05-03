Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни звозять в окупацію криміналітет, щоб загострити обстановку – Маляр

Альона Мазуренко Середа, 3 травня 2023, 15:53
Росіяни звозять в окупацію криміналітет, щоб загострити обстановку – Маляр
ГАННА МАЛЯР. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Російські загарбники звозять на тимчасово окуповані території керований криміналітет, щоб загострити обстановку і залякати українців. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Російська окупаційна влада не може добитись покори з боку наших громадян, тому для залякування завезла на окуповані території керований криміналітет.

Реклама:

З метою тримання суспільства у страху російська окупаційна влада цілеспрямовано загострює криміногенну обстановку на тимчасово окупованих територіях".

Деталі: Для цього, за словами Маляр, окупанти використовуються спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле.

Таким чином окупанти провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян незгодних з російським окупаційним режимом.

ВІДЕО ДНЯ

Окупаційні "слідчі органи" приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.

Так, більшість масових бійок, у Стрілковому Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, "слідчими" класифіковані як такі, що не мають складу злочину, а винних російських провокаторів не можна притягнути до відповідальності.

На її думку, росіяни роблять це, щоб реалізовувати свої злочини в "розхитаній" обстановці.

Теми: Росіяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: