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Президент Фінляндії пояснив, чому Гельсінкі не може передати Україні винищувачі Hornet

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 16:13

Фінляндія не зможе передати Україні свої винищувачі Hornet, поки не отримає їм заміну, оскільки потребує захисту своєї території від РФ.

Про це заявив фінський президент Саулі Нііністьо на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Гельсінкі, пише "Європейська правда".

"Ми зараз замінюємо свої винищувачі на F-35. Це величезні витрати для невеликої країни. Але ми робимо це, тому що вважаємо, що нам потрібний сильний захист. Саме тому ми не можемо віддати Hornet, поки не отримаємо нові літаки. І, на жаль, до того часу Hornet фактично вже будуть небоєздатні", – сказав Нііністьо.

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Він наголосив, що географічне положення Фінляндії сильно відрізняється від більшості країн НАТО і ЄС, і вона має величезний кордон з Росією.

"Якщо говорити про дискусії щодо літаків для України, то вони переважно стосуються винищувачів F-16. У нас їх немає. В нас є винищувачі Hornet F-18, які вже достатньо старі. І ви повинні мати на увазі, що в Європі небагато країн мають такі літаки і самих літаків також небагато. Питання в тому, чи доцільно створювати багато різних сервісних структур", – сказав Нііністьо.

Нагадаємо, у березні Україна звернулася до Фінляндії і запропонувала обговорити питання про можливу передачу Україні винищувачів Hornet.

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Запит надійшов після того, як тодішня прем'єрка Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва обговорила з Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet.

Марін тоді заявила, що її країни могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

Її заява стала сюрпризом для оглядачів та учасників зовнішньої та безпекової політики, а конкуруючі партії говорили про "безрозсудність" таких оголошень. Марін дорікали, що такі заяви слід робити після консультацій всередині країни. 

Теми: Фінляндіяавіа
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