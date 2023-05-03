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Киянин здавав ворогу місця базування Сил оборони, а потім мобілізувався в ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 16:12
Киянин здавав ворогу місця базування Сил оборони, а потім мобілізувався в ЗСУ
фото СБУ

Правоохоронці викрили ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.

Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів. Отримані відомості він надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Телеграм.

Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку. Зазначається, що співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.

Слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Санкція ч. 2 ст. 111 ККУ передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Теми: СБУдержзрада
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