Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія може атакувати підводні кабелі, щоб помститися за підтримку України – розвідка НАТО

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 17:48

Існує підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у середу керівник розвідки НАТО Девід Каттлер, його цитує агентство Reuters.

"Існує підвищене занепокоєння, що Росія може атакувати підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись дезорганізувати життя Заходу, щоб отримати важелі впливу на ті країни, які забезпечують безпеку України", – сказав Каттлер журналістам.

Реклама:

За його словами, РФ сьогодні активніше патрулює Атлантику, ніж у попередні роки.

"Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх в останні роки в цій сфері", – сказав Каттлер.

ЗМІ північноєвропейських країн нещодавно опублікували розслідування про те, що російські військові судна та цивільні "кораблі-привиди" у Балтійському і Північному морях збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас спільне розслідування журналістів з Північної Європи стверджує, що російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту. 

Теми: РосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: