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Росія може атакувати підводні кабелі, щоб помститися за підтримку України – розвідка НАТО

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 17:48

Існує підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у середу керівник розвідки НАТО Девід Каттлер, його цитує агентство Reuters.

"Існує підвищене занепокоєння, що Росія може атакувати підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись дезорганізувати життя Заходу, щоб отримати важелі впливу на ті країни, які забезпечують безпеку України", – сказав Каттлер журналістам.

За його словами, РФ сьогодні активніше патрулює Атлантику, ніж у попередні роки.

"Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх в останні роки в цій сфері", – сказав Каттлер.

ЗМІ північноєвропейських країн нещодавно опублікували розслідування про те, що російські військові судна та цивільні "кораблі-привиди" у Балтійському і Північному морях збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Водночас спільне розслідування журналістів з Північної Європи стверджує, що російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту. 

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Теми: РосіяНАТО
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