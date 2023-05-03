Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен прокоментував ймовірну атаку безпілотника на Кремль

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 18:12
Блінкен прокоментував ймовірну атаку безпілотника на Кремль
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував твердження російських офіційних осіб щодо нібито атаки безпілотника на Кремль.

Про це повідомляє New York Times, пише "Європейська правда".

Блінкен заявив, що не може підтвердити повідомлення про ймовірну атаку на Кремль.

Реклама:

"Я сприймав би все, що виходить з Кремля, з дуже великою обережністю", – сказав держсекретар.

Коли його запитали про позицію США щодо будь-яких можливих атак України на Росію, він відповів: "Це справа України, які рішення вона приймає, щоб захищати себе".

Раніше ЗМІ повідомили, що США збирають факти інциденту з безпілотником у Москві, який, за словами російської сторони, атакував Кремль.

ВІДЕО ДНЯ

За словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати не були попереджені про ймовірну атаку безпілотника на Кремль.

У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії"

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
війна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: