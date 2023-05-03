Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти йдуть в атаку на 4 напрямках, за добу відбито 30 штурмів, в Бахмуті бої – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 3 травня 2023, 18:50
Окупанти йдуть в атаку на 4 напрямках, за добу відбито 30 штурмів, в Бахмуті бої – Генштаб
Фото: Getty Images

Окупанти концентрують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби захисники відбили близько 30 атак, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

Реклама:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Басівка, Юнаківка, Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнала Красногорівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка,  Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли Времівку, Новосілку та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку та Кам’янське Запорізької області; Капулівку на Дніпропетровщині; Антонівку та місто Херсон.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення. У населених пунктах Каховського району російські загарбники поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують  свої підрозділи.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 5 розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Теми: війнаУкраїнаРосіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
війна
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: