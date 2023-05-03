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Армія окупантів 3 травня убила двох та поранила дев’ятьох людей на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 22:12
Армія окупантів 3 травня убила двох та поранила дев’ятьох людей на Донеччині
фото прокуратури

У середу 3 травня російська армія призвела до загибелі двох та поранень дев’ятьох людей на Донеччині.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: За даними слідства, 3 травня 2023 року російські окупаційні війська обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град" та мінометів, міста Авдіївку, Костянтинівку, Торецьк, Часів Яр, с. Зарічне Лиманської ТГ, смт Велику Новосілку та с. Новоукраїнку Волноваського району.  

Внаслідок атаки окупантів загинули двоє чоловіків. Ще дев’ятеро людей – вісім чоловіків і жінка зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень та інших тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих – двоє працівників підприємства та батько із сином, які сиділи на лавці біля свого будинку, коли російський снаряд влучив поряд з ними у присадибну ділянку. 

Дослівно: "Крім того, війська держави-агресора поповнили перелік зруйнованого ними житла, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури мирних населених пунктів - у багатьох будинках вибиті вікна, розтрощені шибки й балкони, вогнем пошкоджені господарські споруди. 

 
 

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".

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Теми: Донецька областьвійна
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