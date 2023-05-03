Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія окупантів 3 травня убила двох та поранила дев’ятьох людей на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 22:12
Армія окупантів 3 травня убила двох та поранила дев’ятьох людей на Донеччині
фото прокуратури

У середу 3 травня російська армія призвела до загибелі двох та поранень дев’ятьох людей на Донеччині.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: За даними слідства, 3 травня 2023 року російські окупаційні війська обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град" та мінометів, міста Авдіївку, Костянтинівку, Торецьк, Часів Яр, с. Зарічне Лиманської ТГ, смт Велику Новосілку та с. Новоукраїнку Волноваського району.  

Реклама:

Внаслідок атаки окупантів загинули двоє чоловіків. Ще дев’ятеро людей – вісім чоловіків і жінка зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень та інших тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих – двоє працівників підприємства та батько із сином, які сиділи на лавці біля свого будинку, коли російський снаряд влучив поряд з ними у присадибну ділянку. 

Дослівно: "Крім того, війська держави-агресора поповнили перелік зруйнованого ними житла, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури мирних населених пунктів - у багатьох будинках вибиті вікна, розтрощені шибки й балкони, вогнем пошкоджені господарські споруди. 

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: