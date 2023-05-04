Обстріли Сумщини: за добу – майже 70 "прильотів"

Протягом 3 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 67 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Миропільській громаді ворог бив з мінометів (16 вибухів).

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По Юнаківській громаді здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну людину, якій надано першу медичну допомогу та направлено до медичного закладу. Також росіяни били з мінометів (6 вибухів).

По Ворожбянській громаді здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

На територію Зноб-Новгородської громади ворог скинув 4 міни.

ВІДЕО ДНЯ

По Середино-Будській громаді був артобстріл (21 вибух).

На територію Білопільської громади ворог скинув 4 міни.