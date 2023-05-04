Обстріли Сумщини: за добу – майже 70 "прильотів"
Протягом 3 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 67 вибухів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Миропільській громаді ворог бив з мінометів (16 вибухів).
По Юнаківській громаді здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну людину, якій надано першу медичну допомогу та направлено до медичного закладу. Також росіяни били з мінометів (6 вибухів).
По Ворожбянській громаді здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.
На територію Зноб-Новгородської громади ворог скинув 4 міни.
По Середино-Будській громаді був артобстріл (21 вибух).
На територію Білопільської громади ворог скинув 4 міни.