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Обстріли Сумщини: за добу – майже 70 "прильотів"

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 00:35
Обстріли Сумщини: за добу – майже 70 прильотів
Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 3 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 67 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Миропільській громаді ворог бив з мінометів (16 вибухів).

По Юнаківській громаді здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну людину, якій надано першу медичну допомогу та направлено до медичного закладу. Також росіяни били з мінометів (6 вибухів).

По Ворожбянській громаді здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

На територію Зноб-Новгородської громади ворог скинув 4 міни.

По Середино-Будській громаді був артобстріл (21 вибух).

ВІДЕО ДНЯ

На територію Білопільської громади ворог скинув 4 міни.

Теми: Сумська областьобстріл
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