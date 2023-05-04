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В ЄС створили групу, яка просуватиме відмову від одностайності в ухваленні ключових рішень

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 12:42

4 травня низка держав-членів ЄС започаткували інклюзивну Групу друзів для сприяння голосуванню кваліфікованою більшістю з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє МЗС Німеччини.

"Метою групи є підвищення ефективності та швидкості прийняття зовнішньополітичних рішень. На тлі агресивної війни Росії проти України та зростаючих міжнародних викликів, з якими стикається ЄС, члени групи переконані, що зовнішня політика ЄС потребує адаптованих процесів та процедур з метою зміцнення Євросоюзу як зовнішньополітичного актора", – йдеться у повідомленні.

До групи входять Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словенія та Іспанія.

На думку групи, удосконалення процесу прийняття рішень також є ключовим для того, щоб зробити ЄС придатним для майбутнього.

Група прагне досягти прогресу в удосконаленні процесу прийняття рішень у спільній зовнішній і безпековій політиці у прагматичний спосіб, зосередившись на конкретних практичних кроках і спираючись на положення, які вже передбачені в Договорі про Європейський Союз.

Члени групи домовилися регулярно підбивати підсумки і підкреслили необхідність тісної співпраці з усіма державами-членами Європейського Союзу, а також координувати свої дії з інституціями ЄС.

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Група прозоро ділитиметься результатами своїх обговорень з усіма державами-членами ЄС.

Відомо, що, наприклад, Польща виступає проти відмови від принципу одностайності в ухваленні рішень. В той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає до масштабних реформ інституцій Європейського Союзу і наполягає на припиненні дії принципу одностайності, який діє під час ухвалення ключових рішень у ЄС.

Розмови про відмову від принципу одностайності в ЄС ведуться вже тривалий час. Деякі країни, зокрема Угорщина, часто зловживають цим принципом для блокування рішень з міжнародної політики.

Коли у ЄС ухвалюють рішення кваліфікованою більшістю, її становлять більшість держав-членів, що представляють щонайменше три п'ятих населення Євросоюзу. Таким чином цей принцип дозволяє уникати ситуації, коли одна держава ветує рішення ЄС.

Теми: ЄС
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