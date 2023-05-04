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Орбан: Війни в Україні не було би за президентства Трампа

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 14:46

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "якби Дональд Трамп був сьогодні американським президентом, то не було б російсько-української війни".

Про це повідомляє угорське видання 444.hu, пише "Європейська правда".

Глава угорського уряду під час виголошення головної промови на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) закликав Трампа балотуватися і "зробити Америку великою". 

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Другий рік поспіль зазначена конференція відбувається в Європі. Заходи СРАС проводяться з 1974 року, останнім часом у них бере активну участь експрезидент США Дональд Трамп.  

Як повідомляє угорське видання 444.hu, у своїй вступній промові на міжнародній зустрічі правих Віктор Орбан зосередився на тому, що ліві запустили вірусну атаку з міграцією, гендером і "воуком" (ті, хто повністю поділяє ідеали глобалізму), щоб знищити нації.

За словами Орбана, Угорщина є інкубатором, де випробовується консервативна політика майбутнього. Тут не тільки говорили про перемогу над лібералами, але й втілювали її в життя, сказав він. За словами Орбана, до 2015 року нікого у світі не цікавило, що робить угорський уряд. 

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"Світовій славі угорського експерименту ми завдячуємо Джорджу Соросу", – сказав угорський прем’єр.

Він очікує, що велика політична битва в Європі в найближчі місяці буде пов'язана з тим, що Брюссель хоче відібрати у країн незалежну зовнішню політику.

Водночас, за його словами, реконкіста вже почалася: італійський, польський та ізраїльський уряди включили його до числа важливих правих союзників.

Нагадаємо, на Конференції консервативної політичної дії США також приймає участь прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Теми: УгорщинаОрбан
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