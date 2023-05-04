Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан: Війни в Україні не було би за президентства Трампа

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 14:46

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "якби Дональд Трамп був сьогодні американським президентом, то не було б російсько-української війни".

Про це повідомляє угорське видання 444.hu, пише "Європейська правда".

Глава угорського уряду під час виголошення головної промови на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) закликав Трампа балотуватися і "зробити Америку великою". 

Другий рік поспіль зазначена конференція відбувається в Європі. Заходи СРАС проводяться з 1974 року, останнім часом у них бере активну участь експрезидент США Дональд Трамп.  

Як повідомляє угорське видання 444.hu, у своїй вступній промові на міжнародній зустрічі правих Віктор Орбан зосередився на тому, що ліві запустили вірусну атаку з міграцією, гендером і "воуком" (ті, хто повністю поділяє ідеали глобалізму), щоб знищити нації.

За словами Орбана, Угорщина є інкубатором, де випробовується консервативна політика майбутнього. Тут не тільки говорили про перемогу над лібералами, але й втілювали її в життя, сказав він. За словами Орбана, до 2015 року нікого у світі не цікавило, що робить угорський уряд. 

"Світовій славі угорського експерименту ми завдячуємо Джорджу Соросу", – сказав угорський прем’єр.

ВІДЕО ДНЯ

Він очікує, що велика політична битва в Європі в найближчі місяці буде пов'язана з тим, що Брюссель хоче відібрати у країн незалежну зовнішню політику.

Водночас, за його словами, реконкіста вже почалася: італійський, польський та ізраїльський уряди включили його до числа важливих правих союзників.

Нагадаємо, на Конференції консервативної політичної дії США також приймає участь прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Теми: УгорщинаОрбан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Угорщина
У Будапешті поліція застосувала сльозогінний газ проти неповнолітніх мітингарів
Будапешт відповів Зеленському: Угорський народ вже заплатив високу ціну за цю війну
Зеленський: Поведінка Угорщини неадекватна, як може бути країна НАТО за Росію і проти Альянсу
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: