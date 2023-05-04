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Очільник Авдіївки про евакуацію всіх цивільних: Нереально

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 16:38
Очільник Авдіївки про евакуацію всіх цивільних: Нереально
Авдіївка. фото Getty Images

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сумнівається, що повна евакуація цивільного населення з Авдіївки є можливою.

Джерело: Барабаш у коментарі "Громадському"

Деталі: За даними голови МВА, в Авдіївці залишаються 1 778 людей. Також наразі в місті залишається одна дитина. Влада шукає її батьків, які переховуються.

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За словами Барабаша, евакуація з Авдіївки відбувається щодня, але охочих немає.

Пряма мова: "Щодо заяви пресофіцера "Таврії", він, мабуть, не розібрався. Всіх неможливо і нереально евакуювати, навіть із законної точки зору. Тобто немає можливості всіх евакуювати. Жодного законного механізму такого немає. Родини з дітьми — так, без проблем. Є і постанова Кабміну…

Вчора дві людини вивезли, до того кілька днів взагалі нікого не вивозили. Місто під щільними обстрілами вже рік, зараз вдень взагалі не буває тиші. Але люди все одно не поспішають їхати".

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Що передувало: Начальник об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький повідомив, що найближчим часом спробують евакуювати все цивільне населення з Авдіївки.

Нагадаємо: В кінці березня Барабаш повідомив, що через обстріли російських окупантів інфраструктура міста Авдіївка на Донеччині повністю знищена, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.

Теми: Авдіївкаевакуація
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