Ще одна країна Співдружності хоче проголосити незалежність від Британії

Прем’єр-міністр Белізу Хуан Антоніо Брісеньо вважає цілком імовірним проголошення країною незалежності від Сполученого Королівства уже у 2024 році через відмову голови британського уряду вибачатись через работоргівлю й колоніалізм.

Про це, як пише "Європейська правда", Брісеньо сказав в інтерв’ю The Guardian.

Белізький прем’єр заявив, що уряд Британії несе моральну відповідальність за вибачення через лиха рабства, та приєднався до закликів англомовних країн Карибського басейну вимагати від Великої Британії фінансових репарацій.

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Говорячи про це, він згадав відмову прем’єра Британії Ріші Сунака принести вибачення за роль Британської імперії в рабстві та колоніалізмі, закликавши натомість "зрозуміти нашу історію і всі її частини, не тікати від неї, а просто зараз переконатися, що наше суспільство є інклюзивним і толерантним до людей з усіх верств населення".

"Я думаю, що він (Сунак – ред.) несе моральну відповідальність за те, щоб принаймні вибачитись. Він мав би краще розуміти це через своє походження (батьки Сунака за походженням – пенждабські індійці – ред.). Коли ви читаєте і чуєте про грабежі, які відбувалися на землі його предків, я вважаю, що він повинен був принести вибачення", – вважає Брісеньо.

У 2021 році парламент Белізу ухвалив резолюцію, яка зобов'язує уряд домагатися відшкодування збитків від Великої Британії "від імені колишніх рабів та їхніх нащадків". А у 2022-му уряд країни схвалив законопроєкт про створення конституційної комісії, яка, серед іншого, вирішуватиме питання проголошення республіки.

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Нині Беліз – одна з 14 країн британської Співдружності Націй, де головою держави формально є монарх Сполученого Королівства. Нині й правляча, й опозиційна партії Белізу підтримують скасування монаршого правління, для чого (знову ж таки, лише в Белізі) достатньо голосування в парламенті, а не референдуму.

"Я думаю, що шанс (проголошення Белізу республікою – ред.) досить високий. Це цілком ймовірно", – вважає прем’єр Белізу, додаючи, що при цьому країна не буде виходити зі Співдружності Націй.

Заяви Брісеньо пролунали після твердження Марлен Малаху Форте, міністерки з правових і конституційних питань Ямайки, про те, що коронація короля Британії Чарльза III прискорила плани країни стати республікою вже наступного року.

Нагадаємо, карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада 2021 року стала наймолодшою республікою у світі.