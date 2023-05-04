Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще одна країна Співдружності хоче проголосити незалежність від Британії

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 18:10

Прем’єр-міністр Белізу Хуан Антоніо Брісеньо вважає цілком імовірним проголошення країною незалежності від Сполученого Королівства уже у 2024 році через відмову голови британського уряду вибачатись через работоргівлю й колоніалізм.

Про це, як пише "Європейська правда", Брісеньо сказав в інтерв’ю The Guardian.

Белізький прем’єр заявив, що уряд Британії несе моральну відповідальність за вибачення через лиха рабства, та приєднався до закликів англомовних країн Карибського басейну вимагати від Великої Британії фінансових репарацій.

Говорячи про це, він згадав відмову прем’єра Британії Ріші Сунака принести вибачення за роль Британської імперії в рабстві та колоніалізмі, закликавши натомість "зрозуміти нашу історію і всі її частини, не тікати від неї, а просто зараз переконатися, що наше суспільство є інклюзивним і толерантним до людей з усіх верств населення".

"Я думаю, що він (Сунак – ред.) несе моральну відповідальність за те, щоб принаймні вибачитись. Він мав би краще розуміти це через своє походження (батьки Сунака за походженням – пенждабські індійці – ред.). Коли ви читаєте і чуєте про грабежі, які відбувалися на землі його предків, я вважаю, що він повинен був принести вибачення", – вважає Брісеньо.

У 2021 році парламент Белізу ухвалив резолюцію, яка зобов'язує уряд домагатися відшкодування збитків від Великої Британії "від імені колишніх рабів та їхніх нащадків". А у 2022-му уряд країни схвалив законопроєкт про створення конституційної комісії, яка, серед іншого, вирішуватиме питання проголошення республіки.

Нині Беліз – одна з 14 країн британської Співдружності Націй, де головою держави формально є монарх Сполученого Королівства. Нині й правляча, й опозиційна партії Белізу підтримують скасування монаршого правління, для чого (знову ж таки, лише в Белізі) достатньо голосування в парламенті, а не референдуму.

ВІДЕО ДНЯ

"Я думаю, що шанс (проголошення Белізу республікою – ред.) досить високий. Це цілком ймовірно", – вважає прем’єр Белізу, додаючи, що при цьому країна не буде виходити зі Співдружності Націй.

Заяви Брісеньо пролунали після твердження Марлен Малаху Форте, міністерки з правових і конституційних питань Ямайки, про те, що коронація короля Британії Чарльза III прискорила плани країни стати республікою вже наступного року.

Нагадаємо, карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада 2021 року стала наймолодшою республікою у світі.

Теми: Велика БританіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка проаналізувала останні ракетні удари РФ по Україні
Reuters: Путіна й Лукашенка не запросили на коронацію Чарльза ІІІ
У січні Іран стратив британського шпигуна, який видавав таємниці про ядерні розробки – ЗМІ
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: