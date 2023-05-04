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РосЗМІ: На Бєлгородщині знайшли авіабомбу, що зарилася в землю

Альона Мазуренко Четвер, 4 травня 2023, 18:23
РосЗМІ: На Бєлгородщині знайшли авіабомбу, що зарилася в землю

В бєлгородському селі Головчино знайшли 500-кілограмову авіаційну бомбу, яка закопалася під землю тиждень тому.

Джерело: Mash

Дослівно: "Третю авіабомбу ФАБ-500 знайшли в бєлгородському селі Головчине - за 10 км від кордону з Україною.

Перша впала і здетонувала на перехресті вулиць Ватутіна і Губкіна. Друга пішла під асфальт на вулиці Шаландіна".

Деталі: Окупаційний ресурс повідомляє, що 500-кілограмова бомба закопалася під землю близько тижня тому - на території приватного будинку.

Російські рятувальники евакуювали цілу вулицю (56 осіб), дочекалися кінця дощів і розкопали та знешкодили боєприпас.

Окупанти написали, що "з'ясовують", чия це бомба.

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Теми: Росіявійна
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