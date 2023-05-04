Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ: На Бєлгородщині знайшли авіабомбу, що зарилася в землю

Альона Мазуренко Четвер, 4 травня 2023, 18:23
РосЗМІ: На Бєлгородщині знайшли авіабомбу, що зарилася в землю

В бєлгородському селі Головчино знайшли 500-кілограмову авіаційну бомбу, яка закопалася під землю тиждень тому.

Джерело: Mash

Дослівно: "Третю авіабомбу ФАБ-500 знайшли в бєлгородському селі Головчине - за 10 км від кордону з Україною.

Реклама:

Перша впала і здетонувала на перехресті вулиць Ватутіна і Губкіна. Друга пішла під асфальт на вулиці Шаландіна".

Деталі: Окупаційний ресурс повідомляє, що 500-кілограмова бомба закопалася під землю близько тижня тому - на території приватного будинку.

Російські рятувальники евакуювали цілу вулицю (56 осіб), дочекалися кінця дощів і розкопали та знешкодили боєприпас.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти написали, що "з'ясовують", чия це бомба.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: