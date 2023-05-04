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США досі не мають інформації для оцінки атаки дронів на Кремль – глава розвідки

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 18:47

Сполучені Штати досі не мають інформації, необхідної для оцінки ймовірної атаки безпілотника на Кремль цього тижня.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ви бачили, що український уряд заперечує свою причетність до цього- (атаки по Кремлю. – Ред.). І на цьому етапі ми не маємо інформації, яка б дозволила нам надати незалежну оцінку з цього приводу", – сказала Хейнс.

Під спілкування з сенатором Томом Коттоном на слуханнях у сенатському комітеті з питань збройних сил Хейнс підтвердила, що президент Росії Владімір Путін не так вже й часто "ночує в Кремлі", і що Україна заперечує факт атаки, тоді як під час минулих атак проти Росії Україна "неоднозначно (висловлювалася. – Ред.) або взагалі мовчала про відповідальність за ці атаки".

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Скотт Беррієр заявив, що твердження Росії про те, що Україна намагалася вбити Путіна за допомогою США, швидше за все, є "дезінформацією".

У Білому домі раніше назвали безглуздими звинувачення з боку Росії в тому, що США дали вказівку Україні здійснити атаку дронами на Кремль.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у контексті цієї атаки, що сприймав би все, що виходить з Кремля, "з дуже великою обережністю".

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Теми: РосіябезпілотникиСШАрозвідка
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