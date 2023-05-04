Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Праві в Європарламенті обурились фотовиставкою із апостолами в одязі "садо-мазо"

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 19:20

Представники правих груп Європейського парламенту публічно обурились фотовиставкою шведської художниці Елізабет Олсон, на якій відтворено сцени з життя Ісуса Христа й апостолів з додаванням ЛГБТ-тематики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виставку фотографій Олсон – відкритої лесбійки, відомої провокативними світлинами на тематику ЛГБТ – організували ліві депутати Європарламенту в коридорі будівлі інституції в Брюсселі. Анонсуючи виставку, євродепутатка від Швеції Малін Бйорк зазначила, що "сприйняття людей змінилось настільки, що ми нарешті можемо презентувати" роботи мисткині.

Реклама:

Серед них найбільшу увагу ЗМІ привернуло фото Ісуса Христа в оточенні "апостолів" – чоловіків у шкіряних костюмах.

 
Фото: Елізабет Олсон

Публічно обурились фотографіями, серед іншого, членкиня Європарламенту від італійської правої партії "Ліга" Марія Вероніка Россі, яка вирішила, що апостоли на фото "представлені як садомазохістські раби".

Польський євродепутат Йоахим Брудзінський в інтерв’ю порталу wPolityce охарактеризував виставку як "вульгарну маніфестацію лівацького безумства в боротьбі проти християнських цінностей".

ВІДЕО ДНЯ

У середу Олсон написала в Instagram, що отримувала скарги через участь у виставці – від вимоги прибрати її фото до погроз узагалі зірвати виставку, яка буде тривати до 5 травня. Вона не уточнила, хто саме про це говорив.

Виставка робіт Елізабет Олсон у Європарламенті не є відкритою для громадськості: доступ до будівлі мають лише працівники установи й власники спеціальної акредитації.

Правила Європарламенту передбачають, що культурні заходи й виставки "жодним чином не повинні принижувати гідність парламенту", мати образливого або підбурювального характеру чи "спричиняти заворушення у відведених для виставок місцях".

Теми: Європарламентскандалрелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Європарламент
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: