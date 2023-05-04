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Праві в Європарламенті обурились фотовиставкою із апостолами в одязі "садо-мазо"

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 19:20

Представники правих груп Європейського парламенту публічно обурились фотовиставкою шведської художниці Елізабет Олсон, на якій відтворено сцени з життя Ісуса Христа й апостолів з додаванням ЛГБТ-тематики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виставку фотографій Олсон – відкритої лесбійки, відомої провокативними світлинами на тематику ЛГБТ – організували ліві депутати Європарламенту в коридорі будівлі інституції в Брюсселі. Анонсуючи виставку, євродепутатка від Швеції Малін Бйорк зазначила, що "сприйняття людей змінилось настільки, що ми нарешті можемо презентувати" роботи мисткині.

Серед них найбільшу увагу ЗМІ привернуло фото Ісуса Христа в оточенні "апостолів" – чоловіків у шкіряних костюмах.

 
Фото: Елізабет Олсон

Публічно обурились фотографіями, серед іншого, членкиня Європарламенту від італійської правої партії "Ліга" Марія Вероніка Россі, яка вирішила, що апостоли на фото "представлені як садомазохістські раби".

Польський євродепутат Йоахим Брудзінський в інтерв’ю порталу wPolityce охарактеризував виставку як "вульгарну маніфестацію лівацького безумства в боротьбі проти християнських цінностей".

У середу Олсон написала в Instagram, що отримувала скарги через участь у виставці – від вимоги прибрати її фото до погроз узагалі зірвати виставку, яка буде тривати до 5 травня. Вона не уточнила, хто саме про це говорив.

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Виставка робіт Елізабет Олсон у Європарламенті не є відкритою для громадськості: доступ до будівлі мають лише працівники установи й власники спеціальної акредитації.

Правила Європарламенту передбачають, що культурні заходи й виставки "жодним чином не повинні принижувати гідність парламенту", мати образливого або підбурювального характеру чи "спричиняти заворушення у відведених для виставок місцях".

Теми: Європарламентскандалрелігія
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